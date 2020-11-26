Son dakika haber: Polonya'da son 24 saatte 16 bin 687 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: Polonya'da son 24 saatte 16 bin 687 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Polonya'da son 24 saatte 16 bin 687 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 941 bin 112'ye ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 16 bin 687 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 941 bin 112'ye yükseldi. Ülkede 580 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 15 bin 568'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı