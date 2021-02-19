Son dakika haberleri | PKK'dan kurtarılan tahıllar Barış Pınarı bölgesi halkına dağıtılacak
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Son dakika haberleri | PKK'dan kurtarılan tahıllar Barış Pınarı bölgesi halkına dağıtılacak

19.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:06
Son dakika haberleri | PKK'dan kurtarılan tahıllar Barış Pınarı bölgesi halkına dağıtılacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahılların, Rusya ile yapılan mutabakat ile Barış Pınarı Bölgesindeki insanlara dağıtılmaya başlandığı bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahılların, Rusya ile yapılan mutabakat ile Barış Pınarı Bölgesindeki insanlara dağıtılmaya başlandığı bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahıl, RF ile varılan mutabakat ile bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bölgede güven, huzur ve istikrar ortamının geliştirilmesi kapsamında dağıtılmaya başlanmıştır" denildi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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