Son dakika haber... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ

Edinilen son dakika gelişmesine göre BOLU'da, otomobil ile kavşakta çarpışan motosikletli kurye Emrah Çınar (33) hayatını kaybetti.

BOLU'da, otomobil ile kavşakta çarpışan motosikletli kurye Emrah Çınar (33) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Necdet Gören Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Temel idaresindeki 06 ROF 14 plakalı otomobil ile sipariş götüren motosikletli kurye Emrah Çınar'ın kullandığı 14 NB 468 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan bir pizza firmasında çalışan Emrah Çınar'ın kalbi durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibi olay yerinde Çınar'a uzun süre kalp masajı yaptı. Çınar, daha sonra ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Emrah Çınar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kemal Temel, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada kazaya sebebiyet veren başka bir otomobil daha olduğu iddia edildi. Polis bölgedeki güvenlik kameralarından kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı