Son dakika: AFYONKARAHİSAR'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI - Haberler
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Son dakika: AFYONKARAHİSAR'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada aynı aileden Arya Liva Dinç (2) öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada aynı aileden Arya Liva Dinç (2) öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi İmranlı köyü yakınlarında meydana geldi. Melik Dinç'in (27) kullandığı 20 ABV 670 plakalı otomobil, Köroğlu beli mevkiinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Ardından refüje çarpan araç, metrelerce sürüklendi. Otomobilde sıkışan sürücü Melik Dinç ile araçtaki Cansu Dinç (29), Meral Dinç (26), Esma Sude Dinç (9), Arya Liva Dinç (2), Aden Elya Dinç (1) ve Ebrar Dinç (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bayat Doktor Mete Tan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arya Liva Dinç, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Son dakika: AFYONKARAHİSAR'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

Son dakika: AFYONKARAHİSAR'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

Son dakika: AFYONKARAHİSAR'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

Son dakika: AFYONKARAHİSAR'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

Son dakika: AFYONKARAHİSAR'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

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