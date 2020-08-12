Son dakika haber: Muğla'da taş duvar arasında sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, taş duvar arasında sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
12.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:36
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, taş duvar arasında sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir kedi yavrusunun taş duvar arasında sıkıştığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler, çekiç ve keski kullanarak açtıkları delikten kediye ulaştı. Genel durumu kontrol edildikten sonra serbest bırakılan kedi yavrusu, bölgeden uzaklaştı.
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Kaynak: AA