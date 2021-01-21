Son dakika haber... MSB: "PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi"
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Son dakika haber... MSB: "PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi"

21.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:22
Son dakika haber... MSB:

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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