Son dakika haber... MSB: "PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi"
21.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:22
Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş