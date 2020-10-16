Son dakika haber! Motosikletli kurye kazada yaralandı
16.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:00
Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da kaldırıma çarparak devrilen motosikletli kurye yaralandı.
Samsun'da kaldırıma çarparak devrilen motosikletli kurye yaralandı.
Kaza, Baruthane Mahallesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada kurye olarak çalışan Özcan Ün (43) sipariş götürürken motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada yaralanan Özcan Ün, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı