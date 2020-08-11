Son dakika haber... Mersin'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
11.08.2020 21:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 21:56
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
C.G. (17) ve M.A. (38) ile N.D. (48) arasında Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tatışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G, tabancayla N.D'yi yaraladı.
Ağır yaralanan N.D, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan C.G. ve M.A, metruk bir binada polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Kaynak: AA