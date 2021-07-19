BAYRAM ÖNCESİ ŞEHİTLİĞE HÜZÜNLÜ ZİYARET

MERSİN'de kent protokolü ve şehit yakınları, bayram arifesinde şehitliği ziyaret edip mezarlara karanfil bıraktı.

MERSİN'de kent protokolü ve şehit yakınları, bayram arifesinde şehitliği ziyaret edip mezarlara karanfil bıraktı.

Şehir mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte Kurban Bayramı arifesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Aileler, çocuklarının mezarlarını yıkayarak, elleriyle çevresindeki otları temizledi. Şehit yakınları daha sonra mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Törenin sonunda kent protokolü, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı