Son dakika haber | Mersin'de 28 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Son dakika haber | Mersin'de 28 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

08.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:03
Son dakika haber | Mersin'de 28 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Mersin'de 28 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de 28 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 evden hırsızlıkla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını bir zanlının gerçekleştirdiğini belirledi.

Yaklaşık iki ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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