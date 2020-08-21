Son dakika haber... .Markette oluşan patlama sonrası 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber... .Markette oluşan patlama sonrası 2 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Markette oluşan patlama sonrası 2 kişi yaralandı Kartal'da bulunan bir markette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

21.08.2020 05:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 05:57

Markette oluşan patlama sonrası 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Kartal'da bulunan bir markette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle market alev alev yandı. Patlama anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda İtfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay saat 04.30 sıralarında Soğanlık Peyami Safa sokakta bulunan 10 katlı binanın zemin katında bulunan bir markette patlamanın meydana gelmesiyle oldu. Edinilen bilgiye göre henüz patlamanın neyden meydana geldiği bilinmezken binanın zemin katında bulunan markette bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle markette yangın meydana geldi. Yangın çıkmasıyla birlikte market alev alev yandı.Patlamanın sesiyle uyanan apartman sakinleri ve mahalleli sokağa döküldü. Durum hemen İtfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine bir çok İtfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. Apartmanda bulunup dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak olası bir faciayı önlemek adına markette bulunan tüpleri dışarı çıkardı. Markette meydana gelen patlama ve yangınla birlikte binanın duvar kısımlarında göçmeler meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken markette ve binada maddi hasar meydana geldi.

Olay gördü tanıklarından olan Döndü Çakmak" ben üst katta oturuyordum patlama sesiyle uyandım. Sürekli patlamalar duyduk. Şiddetli bir patlamaydı uykudan uyandırdı bizi. Sürekli patlamalar oldu. Yangın çıktı dışarı attık kendimizi. Dışarı çıktığımızda market yanıyordu" diye konuştu

Öte yandan cep telefonu görüntülerine yansıyan yangın ve patlama anları böyle görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika haber... .Markette oluşan patlama sonrası 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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