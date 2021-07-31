Son dakika... Köyceğiz'de yangın devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Köyceğiz'de yangın devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Köyceğiz'de yangın devam ediyor Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Perşembe gününden bu yana söndürülemeyen yangın devam ediyor.

Köyceğiz'de yangın devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Perşembe gününden bu yana söndürülemeyen yangın devam ediyor. Yangına ait bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangın söndürme uçaklarının müdahalesi ile küle dönen onlarca arı kovanı dikkat çekti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Perşembe günü başlayan yangın devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle vatandaşlar adeta seferberlik ilan etti ve yangına müdahale ettiler.

Yangının esas yoğun olduğu dağlık kesimde ise etkisinin sürdüğü öğrenildi. Ağla bölgesine doğru ilerleyen yangının bölgedeki rüzgarlı havanın da etkisi ile daha da büyümesinden korkuluyor.

Bu arada yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının etkili olduğu bölgedeki en yüksek noktada çekilen görüntülerde, yangın söndürme uçaklarının sortileri gözüküyor. Ayrıca yanan alanlarda çok sayıda ağaç ve arı kovanının zarar gördüğü görülüyor. Bölgede hala yangının devam ettiği de görüntülerde yer alıyor.

Son dakika... Köyceğiz'de yangın devam ediyor
Son dakika... Köyceğiz'de yangın devam ediyor
Son dakika... Köyceğiz'de yangın devam ediyor
Son dakika... Köyceğiz'de yangın devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez

Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Tuğba Özay Seda Sayan Düm Tek Tek
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Abdullah Avcı Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Köyceğiz'de yangın devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 20:39:36. #1.16#

title