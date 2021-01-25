Son dakika haber... Konya'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... Konya'nın Kulu ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde Nazlı Pek'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik müdahaleyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu