Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YTB'nin 'Gönül Köprüsü' projesi ile vatandaşlarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YTB'nin 'Gönül Köprüsü' projesi ile vatandaşlarla buluştu

Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YTB'nin 'Gönül Köprüsü' projesi ile vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) 'Gönül Projesi' ile Girne bölgesindeki Ağırdağ köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) 'Gönül Projesi' ile Girne bölgesindeki Ağırdağ köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köydeki haneleri ziyaret eden Tatar, vatandaşlara hediyeler vererek bayramlarını kutladı. Tatar, ziyarette açıklamalarda bulunarak, Kıbrıs Türk halkının her zaman barış, huzur ve refahı hedeflediğini kaydetti.

"Türk halkı ülkesinin geleceği için mücadele veriyor"

Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaşlarla bir araya gelmekten ve birtakım meseleleri birebir görüşmekten duyduğu memnuniyete dile getirerek, "Pandemi dönemine rağmen büyük bir mücadele içerisinde sağlığımızı koruyarak Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyoruz. Bayram arifesinde sizlerle birlikte olmak, sohbet edebilmek ve birtakım meseleleri görüşebilmek benim için bir mutluluktur. Bu ortamı sağlayanlara teşekkür etmek istiyorum" dedi. Tatar, Türk halkının her yerde ülkesinin geleceği için mücadele verdiğine vurgu yaptı ve bayramda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında da bulundu. YTB iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 20 günde 2 bin 50 hane ziyaret edilerek yaklaşık 6 bin 700 kişiyle temas sağlandı. Ailelere ikramların takdim edildiği proje kapsamında çocuklara da Hacivat ve Karagöz ile tasvir, boyama kitabı ve boya kalem seti hediye edildi.

Ziyarette KKTC Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komite Başkanı Recep Günaydın, Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüsü Aytül Bilen ve YTB temsilcileri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Engin Özkoç Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Chloe Loughnan
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YTB'nin 'Gönül Köprüsü' projesi ile vatandaşlarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 01:21:04. #1.16#

title