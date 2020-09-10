Son dakika haber... Karaismailoğlu: "7 milyar liranın üzerinde 18 yıldır Diyarbakır'da yapmış olduğumuz yatırımlar var" Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "7 milyar liranın üzerinde 18 yıldır Diyarbakır'da yapmış olduğumuz yatırımlar var. Şu anda da devam eden 9 önemli projemiz var. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "7 milyar liranın üzerinde 18 yıldır Diyarbakır'da yapmış olduğumuz yatırımlar var. Şu anda da devam eden 9 önemli projemiz var. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaismailoğlu, Vali Münir Karaloğlu ile görüştü. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, partililerle görüştü.

"Ülkemizin her noktasında çok değerli yatırımlarımız var"

Karaismailoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da Bakanlıkça devam eden projelerle ilgili şantiye ziyaretlerinde bulunacaklarını, incelemeler yapacaklarını söyledi. Çok verimli bir gün olacağını dile getiren Karaismailoğlu, ülkenin her bir noktasında büyük ve özverili çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Bir gün Diyarbakır'da, bir gün Muğla'da, bir gün İstanbul'dayız. Giresun'da bir afet yaşamıştık ama devletimizin büyüklüğü, hükümetimizin gücü, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nelerin üstesinden gelinebileceğini birkaç günde orada göstermiş olduk. Bu sadece bir örnek ama ülkemizin her noktasında çok değerli yatırımlarımız var." diyen Karaismailoğlu, hem mühendislik açısından dünyanın gıpta ile baktığı projelere devam ettiklerini hem de halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak işler yapmak için uğraştıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlete, millete hizmet etmek bir nasip işidir. Biz de bu doğrultuda vatandaşımızın gönlünü kazanmak için canla başla çalışıyoruz. En büyük sevincimiz yaptığımız işlerden vatandaşımızın mutluluk duyması. Yorgunluğumuzu giderecek tek şey odur. Onun için canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Diyarbakır'da da çok önemli yatırımlarımız var. 7 milyar liranın üzerinde 18 yıldır Diyarbakır'da yapmış olduğumuz yatırımlar var. Şu anda da devam eden 9 önemli projemiz var. İnşallah bugünkü ziyaretlerimizde onları da inceleyeceğiz. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız. Bundan sonra gelen talepler, ihtiyaçlar doğrultusunda da yeni projelerimizi planlayacağız."

"444 kilometre Diyarbakır genelinde bölünmüş yol var"

"Sadece bir örnek vermek istiyorum. 2003 yılında Diyarbakır genelinde sadece 40 kilometre bölünmüş yol vardı. Şu an 444 kilometre Diyarbakır genelinde bölünmüş yol var. Yani nereden nereye. Oranlarını siz hesaplayın. Bunun gibi çok değerli yatırımlarımız var." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, Diyarbakır Havalimanı'nın bölgenin ve Anadolu'nun en büyük havalimanlarından biri olduğunu vurguladı.

Yolcu sayısının her geçen gün arttığını, 5 milyonu aşkın yolcu kapasitesi bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, Diyarbakır Havalimanı pistinin İstanbul'dan sonra en uzun pistlerden biri olduğuna işaret etti.

Karaismailoğlu, bugünkü görüşmelerde ve toplantılarda Diyarbakır'a ne kazandırabileceklerini, vatandaşa, millete hizmet noktasında neler yapabileceklerini konuşacaklarını vurgulayarak "İnşallah Diyarbakır ve ülkemiz için bugün çok önemli bir gün olacak. Yine Sayın Bakanımız ve vekillerimizin görüşleri, fikirleri çok önemli. Onların görüşleri, fikirleri doğrultusunda inşallah planlamalarımızı yapacağız." diye konuştu.

Ziyaretlerde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat da yer aldı.

Kaynak: AA