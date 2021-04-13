Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü'nün yolunda çalışma
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Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü'nün yolunda çalışma

İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Haberler | Güncel

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü'nün yolunda çalışma Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan ve kentin turizm cenneti olan Nemrut Krater Gölü'nün yolunda 10 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları başlatıldı.

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü'nün yolunda çalışma

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan ve kentin turizm cenneti olan Nemrut Krater Gölü'nün yolunda 10 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları başlatıldı.

İl Özel İdaresi tarafından nisan ayı ortalarında başlatılan karla mücadele çalışmasının Bitlis'teki en son durağı Nemrut Krater Gölü'nün yolu oldu. Yer yer kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yoldaki çalışmaların 3 gün süreceği ifade edildi.

İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kutrkan, çalışmaları 1 kepçe ve 1 rotatifle yürüttüklerini belirterek, "Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, Bitlis'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. İlimizin turizmine büyük katkısı olan bu yerin karla mücadele çalışması başladı. Yer yer kar kalınlığı 10 metreye kadar çıkmaktadır. İl özel idaresi olarak bu yıl içerisinde toplamda 20 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık. Karla mücadele anlamında da yaklaşık 5 milyon TL tutarında bir harcama yaptık. Bizler 75 personel, 9 şantiye ve 52 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yaptık. 350 köy ve 293 mezrada 2 bin 341 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Nemrut yolu da karla mücadele çalışmasının sonudur. Bundan sonraki hizmetlerimiz, ağır geçen kış şartlarından dolayı tahrip olan köy yollarımızda olacaktır. Bu çalışmalarda bizlere destek olan Valimiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz başta olmak üzere karla mücadele çalışmasında gecesini gündüzüne katan fedakar ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü'nün yolunda çalışma
Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü'nün yolunda çalışma
Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü'nün yolunda çalışma
Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü'nün yolunda çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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