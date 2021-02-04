Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta iki kişiyi öldüren sanığa 36 yıl hapis cezası
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta iki kişiyi öldüren sanığa 36 yıl hapis cezası

04.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:07
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta iki kişiyi öldüren sanığa 36 yıl hapis cezası

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, haksız tahrik indirimi uygulanarak 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, haksız tahrik indirimi uygulanarak 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktullerin aileleri, taraf avukatları ile sanık S.E. (33), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

S.E, maktullerle kavga ettikten sonra olay yerinden kaçmak isterken rastgele ateş ettiğini, ölüme sebebiyet verdiği için pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak 36 yıl hapis cezası verdi.

Karaelbistan Mahallesi'nde 7 Mart 2020'de Yusuf Çoban (29) ile İbrahim Söğütlü (28) silahla vurularak öldürülmüş, olayın faili S.E. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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