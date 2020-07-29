Son dakika haber | - Kabe'nin örtüsü değiştirildi
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Son dakika haber | - Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Gelen son dakika haberine göre - Kabe'nin örtüsü değiştirildi Hac döneminin başlaması ile her sene olduğu gibi bu sene de Kabe'nin örtüsü değiştirildi.

29.07.2020 23:21 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:14

- Kabe'nin örtüsü değiştirildi

MEKKE - Hac döneminin başlaması ile her sene olduğu gibi bu sene de Kabe'nin örtüsü değiştirildi.

Hac döneminin başlaması ile her yıl olduğu gibi bu yıl da Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Kral Abdulaziz Kompleksi Genel Yönetimi tarafından belirlenen ekip, Kabe'nin eski örtüsünü söküp yenisini taktı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Bakanlığı, Kabe'nin örtüsünün değiştirilmesi sırasında tüm koruma önlemlerinin alındığını açıkladı. Mescid-i Haram İşleri Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed bin Mohamed Al-Mansoori yaptığı açıklamada, Kabe'nin örtüsünün 200 personel tarafından işlendiğini ifade etti. Mansoori, Kabe'nin örtüsünün yapımında yaklaşık 670 kilogram saf ipek ile 120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüş iplik kullanıldığını belirtti.

Öte yandan Hac ibadeti bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler altında başladı. Maske takan hacı adayları, bugün sosyal mesafeye uyarak Kabe'yi tavaf etti. Suudi Arabistanlı yetkililer, salgın nedeniyle hacı adaylarının sayısını azalttı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı olmuştu. Hac ibadeti için bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmezken, Suudi Arabistan'da yaşayan 10 bin kişiye hac izni verildi.

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Son dakika haber | - Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Kaynak: İHA

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