Son dakika haber... İzmit sokaklarında bayram temizliği
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Son dakika haber... İzmit sokaklarında bayram temizliği

Son dakika haberi: İzmit Belediyesi bayram öncesi İzmit'in cadde ve sokaklarını dezenfekte etti.

Son dakika haber... İzmit sokaklarında bayram temizliği
28.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:23

İzmit Belediyesi bayram öncesi İzmit'in cadde ve sokaklarını dezenfekte etti.

Kocaeli İzmit'te temizlik ve dezenfekte işlemi sağlayan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri daha iyi ve daha sağlıklı bir hizmet için alınan yeni araçlarına kavuştu. Ekipler İzmit'in cadde ve sokaklarını Kurban Bayramı'na hazır hale getirdi. Yetkililer tarafından, İzmit Belediyesinin kendi envanterine aldığı yeni araçlarla birlikte temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarının hız kazandığı belirtildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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