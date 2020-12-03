Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

03.12.2020 00:32 | Son Güncelleme: 03.12.2020 00:32
Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika haber: Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  

Operasyon kapsamında Sultangazi ve Sancaktepe'de bulunan adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan şüphelilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor
Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

İlgili Haberler

Son dakika haber... İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber... İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber: İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Ankesör' operasyonu: 54 gözaltı
Son dakika haber: İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Ankesör' operasyonu: 54 gözaltı
Londra'da Karantina Karşıtı Eylemlerde Çok Sayıda Gözaltı
Londra'da Karantina Karşıtı Eylemlerde Çok Sayıda Gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Bülent Arınç Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Hadise İbrahim Büyükak Gonca Vuslateri
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 00:36:28. #1.14#
title