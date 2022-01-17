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Son dakika haberleri: İkinci el cep telefonlarını sahte parayla satın alan şebekeye operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... İkinci el cep telefonlarını sahte parayla satın alan şebekeye operasyon İzmir polisinden sahte para operasyonu: 5 gözaltı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, ikinci el satış uygulaması üzerinden sahte parayla cep telefonu satın aldığı tespit edilen şebekeye, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İkinci el cep telefonlarını sahte parayla satın alan şebekeye operasyon

İzmir polisinden sahte para operasyonu: 5 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, ikinci el satış uygulaması üzerinden sahte parayla cep telefonu satın aldığı tespit edilen şebekeye, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde, ikinci el alışveriş uygulaması üzerinden 3 ayrı olayda, mağdurların satış için ilana koydukları ikinci el cep telefonlarını sahte para vererek satın alan şebeke tespit edildi. 14 Ocak Cuma günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler tarafından, sahte paralar kullanılarak alınan ve mağdurlara ait 2 adet cep telefonu, mağdurlara alışverişte verilen paraların seri numaralarıyla aynı olan bin 150 TL sahte banknot ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında, M.K., H.K., E.A., M.A. ve Ç.I. isimli 5 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: İkinci el cep telefonlarını sahte parayla satın alan şebekeye operasyon

Son dakika haberleri: İkinci el cep telefonlarını sahte parayla satın alan şebekeye operasyon

Son dakika haberleri: İkinci el cep telefonlarını sahte parayla satın alan şebekeye operasyon

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İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Karşıyaka, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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