Son dakika haber... Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Sadık Baş'ı transfer etti
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Son dakika haber... Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Sadık Baş'ı transfer etti

Son dakika haber... Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Sadık Baş'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Sadık Baş'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Sadık Baş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-beyazlıların 27 yaşındaki Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da imza törenine katıldığı kaydedilen açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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