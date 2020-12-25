Polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi yakalandı
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Polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi yakalandı

25.12.2020 23:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:34

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte otomobille polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte otomobille polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.Ş, Armutlu Kavşağı'nda denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 06 DS 4498 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonrası Gündüz Caddesi'nde durdurulan otomobilden mazgalın içine poşet atıldığını fark eden ekipler, mazgalı aradı.

Poşette 40 gram eroin bulunurken araç sürücüsü S.Ş. ile otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli 4 kişiye ayrıca kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi yakalandı
Polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi yakalandı
Polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi yakalandı
Polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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