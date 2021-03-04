Son dakika haber | GGYD Başkanı Allıoğlu: "Kademeli normalleşmeyle birlikte hasar tespiti yaparak, yaraları saracağız"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, dernek bünyesindeki işletmelerin önemli kısmının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derin yara aldığını belirterek, "Kademeli normalleşmeyle birlikte hasar tespiti yaparak, dayanışma içinde yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

Allıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kademeli normalleşmeye geçiş kararıyla reel sektörde toparlanmanın başlayacağını bildirdi.

Dernek bünyesindeki işletmelerin önemli kısmının salgından derin yara aldığına dikkati çeken Allıoğlu, "Kademeli normalleşmeyle birlikte biz de önce hasar tespiti yapacağız, ardından dayanışma içinde yaraları birlikte saracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Allıoğlu, yeme içmeden turizme, sağlıktan inşaata, eğitimden lojistiğe kadar birçok sektörde faaliyet gösteren üyelerinin zor bir yıl geçirdiğine dikkati çekerek, tüm bu olumsuzluklara rağmen esnafın, tüccarın, sanayicinin, girişimcinin salgın sürecindeki direncinin gurur verici olduğuna işaret etti.

Dernek olarak salgın sürecinde ara vermedikleri faaliyetlerini kademeli normalleşmeyle bir adım öteye taşıyacaklarını ifade eden Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni normalde eski geleneklere daha fazla ağırlık vereceğiz. Ticaretimizi önce kendi içimizde yapma misyonumuzu yeni normalde daha fazla öne çıkaracağız. Kamu ve özel kuruluşların sağladığı finansal desteklere erişim konusunda her bir üyemiz için özel çaba harcayacağız. Kamuyla, yerel yönetimlerle yoğun bir mesai içinde olacağız. Dayanışma içinde yaralarımızı sararken, yeme içme sektörü gibi mücbir sebep dışında kalan ancak salgından fazla etkilenen sektörlerin bu kapsama dahil edilmesi için başlattığımız girişimleri sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz. Yeni süreçte tedbiri asla elden bırakmayacağız. Aksi halde başa döneceğimizi, böyle bir durumda ise reel sektörün bu yükün altından kalkamayacağını unutmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur