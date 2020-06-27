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Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 kente 105 milyon TL'lik yatırım

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, başarılı bir şekilde yönetilen pandemi sürecinin ardından kademeli olarak başlanan yeni normale dönüş kapsamında yatırımlarına hız verdi.

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 kente 105 milyon TL'lik yatırım
27.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:01

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başarılı bir şekilde yönetilen pandemi sürecinin ardından kademeli olarak başlanan yeni normale dönüş kapsamında yatırımlarına hız verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, haziran ayının ikinci yarısında Amasya, Sinop ve Çankırı valileri ile protokol imzalayarak, bu üç kente toplamda 105 milyon liralık yatırım yapacaklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan ve 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan yeni normale dönüş kararıyla birlikte gençlik ve spor alanında yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Bakanlık, önümüzdeki dönemde Amasya, Sinop ve Çankırı'ya toplamda 105 milyon TL'lik yatırım yapacak.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, haziran ayının ikinci yarısında Amasya, Sinop ve Çankırı valileri başkanlığındaki il heyetleriyle bir araya gelerek, bu kentlere yapılacak gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin protokollere imza attı.AMASYA'YA 54 MİLYON TL'LİK YATIRIMGençlik ve Spor Bakanlığı ile Amasya ilçe belediyeleri arasında imzalanan protokol gereği Bakanlık, bu kente 54 milyon TL'lik gençlik ve spor yatırımı yapacak. Protokoller kapsamında Amasya il merkezi ve ilçelerine 7 sentetik çim yüzeyli halı saha, 3 yarı olimpik yüzme havuzu, 2 gençlik merkezi, 1 antrenman spor salonu, 1 adet 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 1 güreş sahası, 1 kamp eğitim merkezi ile içinde gençlik merkezi, spor salonu, futbol sahası ve spor kompleksi bulunan 7 spor tesisi yapılacak.SİNOP'A 19 MİLYON LİRALIK GENÇLİK VE SPOR YATIRIMIBakanlık, Sinop'a da 19 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı yapacak. Sinop heyeti ile imzalanan protokoller kapsamında şehre yapılacak yatırımlar ise şöyle: "2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet spor salonu, 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasına 2'li soyunma odası, 500 kişilik çelik tribün yaptırılması, mevcut betonarme tribünün onarımı ve üstünün kapatılması, 8 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası (Halı saha), 2 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası (Halı saha), 2 adet basketbol-voleybol sahası, 1 adet yürüyüş yolu, 3 adet çok amaçlı mini basketbol sahası ve 2 adet futbol sahasının bakım ve onarımı."ÇANKIRI'YA 32 MİLYON TL'LİK TESİSİmzalanan protokoller kapsamında Çankırı'ya yapılacak yatırımlar şu şekilde: "3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı ve 1 sahanın tamamlanması, 2 adet halı saha, 6 adet kapalı halı saha, 4 adet gençlik merkezi, 2 adet spor salonu, Güreş sahası için 500 kişilik tribün, spor salonu ve futbol sahalarında oluşan 3 adet spor tesisinin bakım ve onarımı.""TÜRKİYE'Yİ SPORDA ÖNCÜ, GENÇLİĞİYLE GÜÇLÜ BİR ÜLKE YAPMA YOLUNDA İLERLEYECEĞİZ"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üç kente yapacakları yatırımlar ile ilgili yaptığı açıklamada, gençlik ve spor alanında bugüne kadar yaptıkları yatırımların ülke genelinde artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Milletimiz için, gençliğimiz için sporcularımız için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'yi sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir ülke yapma doğrultusunda hedeflerimizi inşallah gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi."TÜRKİYE PANDEMİ SÜRECİNDE GÜÇLÜ BİR SINAV VERDİ"Türkiye'nin yeni tip koronavirüs sürecinde başarılı bir sınav verdiğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizin son 18 yıldır yaşadığı devrimler bu başarının önemli aktörüdür" diye konuştu.

Bu süreçte Bakanlık yurtlarının önemli bir görev üstlendiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Bu çerçevede Bakanlığımız, ülkemizin dört bir yanında inşa edilmiş, kalitesi ve konforuyla fark yaratan yurtları ve sahip olduğu yurt altyapısı sayesinde önemli bir görevi ifa etti. Ülkemizin dört bir yanına ilmek ilmek işlenmiş yurtlarımız, karantina süreçlerinde hem vatandaşlarımıza hem de yabancı misafirlerimize takdir gören bir ev sahipliği yaptı. Bakanlığımızın tüm tesisleri iyi günde de zor günde de hem bu milletin evlatlarının hem de ihtiyacı olan misafirlerimizin hizmetinde olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da inşallah yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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