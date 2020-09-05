Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi polise teslim oldu
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Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi polise teslim oldu

Bir son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da, birlikte yaşadığı kadını öldüren Azerbaycan uyruklu kişi polise teslim oldu.

05.09.2020 15:06 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:10

Gaziosmanpaşa'da, birlikte yaşadığı kadını öldüren Azerbaycan uyruklu kişi polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Aldemir Çıkmazı Sokak'ta oturan Azerbaycan uyruklu V.O., resmi nikahsız yaşadığı Sevilay Kaya'yı (18) bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Şüpheli daha sonra Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki polis noktasına gelerek, görevli memurlara eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Sevilay Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Evin duvarında "İhanetin bedeli ölümdür." yazısının bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi polise teslim oldu

Kaynak: AA

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