ESKİŞEHİR - Jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı
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ESKİŞEHİR - Jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı

ESKİŞEHİR - Jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sokak hayvanlarının beslenebilmesi için bayram süresince kent genelinde yaklaşık 5 ton mama dağıttı.

Jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi, onlara şefkat gösterdi.

Sokak hayvanlarına su ve mama verilmeye devam edileceği belirtildi.

ESKİŞEHİR - Jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı
ESKİŞEHİR - Jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı
ESKİŞEHİR - Jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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