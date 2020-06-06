Son dakika haber: Esentepe Mahallesinde eğitime bir katkı daha Son dakika haberi: Esentepe Mahallesi'nde bir eğitim yatırımına daha hayat verecek olan Melikgazi Belediyesi, hayırsever ile birlikte Mihriban ve Fatma Altuntaş Anaokulu yapacak.

Esentepe Mahallesi'nde bir eğitim yatırımına daha hayat verecek olan Melikgazi Belediyesi, hayırsever ile birlikte Mihriban ve Fatma Altuntaş Anaokulu yapacak.

2020 yılında da hem kent merkezinde kırsal mahallelerde model ve referans projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her vesileyle ifade ettiğim gibi çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Ancak insana yatırıma tüm yatırımlardan daha çok önem veriyoruz. Kayseri'de yaşayan her evladımızın daha iyi eğitim alması için okul yapmak bizim görev alanımızda değil demeden ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Anaokulu projemizin toplam inşaat alanı 935 metrekare. 1 milyon TL yatırım bedeline sahip olan anaokulumuzda 6 derslik, faaliyet etkinlik odası ve yemekhane bulunacak. Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Hayırsever ailelere teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim pek çok kişiye mal mülk veriyor; ancak hayır yapmak herkese nasip olmuyor. Bereket versin ki, hayırseverler açısından bereketli topraklarda yaşıyoruz. Bu anlamda şehrimizle ve hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA