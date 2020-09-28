Son dakika haber | Erdoğan: "Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek...
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Son dakika haber | Erdoğan: "Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek...

28.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:24
Son dakika haber | Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Erdoğan: "Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır.

Erdoğan: "Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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