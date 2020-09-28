Son dakika haber | Erdoğan: "Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek...
28.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:24
Son dakika gündem haberine göre Erdoğan: "Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır.
Erdoğan: "Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu