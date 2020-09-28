Son dakika haber | Erdoğan: "Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek...

Son dakika gündem haberine göre Erdoğan: "Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır.