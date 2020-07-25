Son dakika haber! Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı
Bir son dakika haberine göre Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
25.07.2020 02:45 | Son Güncelleme: 25.07.2020 02:51
Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçe merkezinin Karayusuflu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel müdahale etti.
Yangının, 10 saatlik çalışma sonucu ekiplerce kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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Kaynak: AA