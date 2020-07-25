Son dakika haber! Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı Bir son dakika haberine göre Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe merkezinin Karayusuflu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel müdahale etti.

Yangının, 10 saatlik çalışma sonucu ekiplerce kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA