Son dakika haber | Düzce'de çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber | Düzce'de çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi

23.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:00
Son dakika haber | Düzce'de çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce'de tek katlı prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de tek katlı prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doğanlı köyünde bulunan Adil Mehmet Mercan'a ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve elektrik dağıtım şirketinin ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan söndürme çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle hasar gören prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yangın nedeniyle dışarıya çıkan köy sakinlerini evlerine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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