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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzmir Valisi Köşger'i ziyaret etti

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Politika
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzmir Valisi Köşger'i ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu.

İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra gazetecilere İzmir programıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ege Üniversitesini ziyaret ederek akademisyenlerle dış politika konularında görüşmeler yapacağını ve gençlerle bir araya geleceğini belirten Çavuşoğlu, İzmir'de parti teşkilatı ile siyasi çalışmalar da gerçekleştireceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, İzmir Valisi Köşger'in kentin dinamikleriyle hayata geçirdiği başarılı çalışmaları da takip ettiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Vali Köşger'i ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi.

Ziyarette Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır ve Cemal Bekle de eşlik etti.

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzmir Valisi Köşger'i ziyaret etti

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzmir Valisi Köşger'i ziyaret etti

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzmir Valisi Köşger'i ziyaret etti

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzmir Valisi Köşger'i ziyaret etti

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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