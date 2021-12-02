Son dakika haber... Dezavantajlı çocuklar aşçı oldu; pizza ve kurabiye yaptı

Down sendromlu, otizmli ve hafif düzeyde mental engelli 11 öğrenci bir günlüğüne aşçı olup mutfağa girdi. Mutfakta hamur açan çocuklar hem pizza hem de kurabiye yaptı.

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) ve İstanbul Aydın Üniversitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, dezavantajlı çocuklar için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, danışman gastronomi öğrencileri ve dezavantajlı 11 çocuk İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne ait mutfaklara girerek, Öğr. Gör Sefa Sabırlı yönetiminde pizza ve kurabiye yaptı. Hamurlarını açan, pizza ve kurabiyelerini hazırlayan çocuklar, yiyeceklerin soğumasını beklerken, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oya Aylin Büyükbayram eşliğinde gerçekleştirilen müzik dinletisinde eğlendi.

GASTRONOMİ ALANINA İLGİLİ OLDUKLARINI FARK ETTİK

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan AKEV Koordinatörü Nezihe Atılgan sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "Sosyal sorumluluk kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlamak istedik. Hem engellilerimizin hem de ailelerinin üniversite ortamında keyifli vakit geçirmeleri, kaliteli bir eğitim almalarını sağlamak adına böyle bir organizasyon düzenledik. Daha önce de bu tarz etkinlikler gerçekleştirdiğimiz için gastronomi alanında ilgili olduklarını fark ettik. Amacımız aileler ve engelli çocuklarımızın hoşça vakit geçirmesini sağlamak" dedi.

"SOSYALLEŞEN ÇOCUKLAR DAHA MUTLU"

17 yaşındaki Down sendromlu Koray'ın annesi Gönül Ataman da bu tarz etkinliklerin sürekli olmasını istediğini söyledi.

Ataman, ailelerinde başka hiçbir engelli bireyin olmadığına dikkat çekerek "Çocuklarımız bu yaşa geldiklerinde iyi ki de varmış diyoruz. Yaşadığımız zorluklar sadece eğitim anlamında oluyor. Toplumun kabullenmesi açısından da sıkıntılar yaşıyoruz. Sosyalleşen çocuklarımız daha mutlu oluyor ve toplum onları daha iyi kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTELERDE YER VERİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Daha önce de çocuğuyla birlikte bu tarz etkinliklere katıldığına vurgu yapan Ataman, "Bizim artık bir hedefimiz oldu. Üniversite olabilir mi diye düşünüyoruz. Bu çocuklarımıza üniversitelerde yer verebilirler mi? Çok istiyoruz. Çünkü el yatkınlıkları var, uyumlu olan çocuklarımız da var. Bir anne olarak bunu hedefliyorum" diye konuştu.

"YEMEK YAPMAK DA YEMEK DE ÇOK KEYİFLİ"

Pizza ve kurabiye yapmanın kolay olduğunu söyleyen Mert Şimşek, "Mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum çünkü çok zevkli. Yemek yapmayı da yemek yemeyi de seviyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte hamur açmayı öğrendiğini ve hamur açmanın çok kolay olduğunu söyleyen Şevval Deli, "Kurabiye yapıyorum, kurabiye yapmak çok zevkli. En çok pizza yapmayı sevdim. Çok mutluyum. Hamur açmayı öğrendim" dedi.