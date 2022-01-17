Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri