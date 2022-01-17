Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan... - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir.
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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