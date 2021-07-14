Son dakika haber... Çin'de çöken otel binasında ölü sayısı 17'ye çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Çin'de çöken otel binasında ölü sayısı 17'ye çıktı

Son dakika haber... Çin'de çöken otel binasında ölü sayısı 17'ye çıktı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Çin'de bir otel binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 17'ye çıktı.

Çin'de bir otel binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 17'ye çıktı.

Ciangsu eyaletine bağlı Sucou kentinde 12 Temmuz gecesi çöken otelde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

Sucou kent yetkilileri, enkazdan 17'si ölü olmak üzere 23 kişinin çıkarıldığını kaydetti.

Olayın ardından sağ kurtarılan 6 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, otelin neden göçtüğüne ilişkin soruşturma açılacağı bilgisini paylaştı.

54 odalı otelin 2018'de hizmete açıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti.
Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Melisa Döngel Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Çin'de çöken otel binasında ölü sayısı 17'ye çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 09:28:28. #1.14#

title