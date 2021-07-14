Son dakika haber... Çin'de çöken otel binasında ölü sayısı 17'ye çıktı
Edinilen son dakika haberine göre Çin'de bir otel binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 17'ye çıktı.
Çin'de bir otel binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 17'ye çıktı.
Ciangsu eyaletine bağlı Sucou kentinde 12 Temmuz gecesi çöken otelde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.
Sucou kent yetkilileri, enkazdan 17'si ölü olmak üzere 23 kişinin çıkarıldığını kaydetti.
Olayın ardından sağ kurtarılan 6 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, otelin neden göçtüğüne ilişkin soruşturma açılacağı bilgisini paylaştı.
54 odalı otelin 2018'de hizmete açıldığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın