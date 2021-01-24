Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kentsel dönüşüm çalışmaları) Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek...
24.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:54
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kentsel dönüşüm çalışmaları) Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacaktır.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kentsel dönüşüm çalışmaları) Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin