Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kentsel dönüşüm çalışmaları) Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek...
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Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kentsel dönüşüm çalışmaları) Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek...

24.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:54
Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kentsel dönüşüm çalışmaları) Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kentsel dönüşüm çalışmaları) Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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