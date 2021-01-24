Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kentsel dönüşüm çalışmaları) Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek...

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kentsel dönüşüm çalışmaları) Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacaktır.