Son dakika haber... CEO Club toplantısı

Son dakika ekonomi haberi... Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, işletmelerin, yeni normale hızla uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çektiklerini belirterek, "International Data Corporation'ın (IDC) tahminlerine göre, 2023'e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların...

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, işletmelerin, yeni normale hızla uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çektiklerini belirterek, "International Data Corporation'ın (IDC) tahminlerine göre, 2023'e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacak. Dijitalleşme, her sektörde olduğu gibi üretimde de ezberleri bozuyor. Tüm dünyada üretim sektörü dijital bir sıçramaya hazırlanıyor. Bu sıçramada en önemli rollerden birini 5G oynayacak." dedi.

Aksoy, Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit'in açılışında yaptığı konuşmada, her alanda dijitalleşen bir dünyada yaşandığını ifade ederek, günümüzde artık dijitalleşmenin işletmeler için çok daha önemli bir hale geldiğini vurguladı.

İşletmelerin, yeni normale hızla uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çektiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"IDC'nin tahminlerine göre, 2023'e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacak. Dijitalleşme, her sektörde olduğu gibi üretimde de ezberleri bozuyor. Tüm dünyada üretim sektörü dijital bir sıçramaya hazırlanıyor. Bu sıçramada en önemli rollerden birini 5G oynayacak. Araştırmalara göre, 5G'nin sunacağı faydalar, global üretim sektöründe 2030 yılına kadar 740 milyar dolarlık bir değer yaratacak.

Vodafone olarak, dünyada dijitalleşmenin lider markalarından biriyiz. Avrupa'nın en büyük mobil ve sabit ağ operatörü, dünyanın ise lider IoT sağlayıcısı konumundayız. Grubumuz, Avrupa'da 7 ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Diğer yandan, 50'yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat veriyoruz. Bu güçlü global birikimi 15 yıldır Türkiye'ye de taşıyoruz. Hedefimiz, ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı işletmelerle iş birliği içinde gerçekleştirmek."

İş dünyasında rekabetin artık tamamen dijital olduğuna işaret eden Aksoy, Türkiye'nin ihtiyacı olan dijital sıçramayı işletmelerle iş birliği içinde gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Aksoy, her zaman yaptıkları gibi önümüzdeki dönemde de global teknolojileri yerel deneyimlerle harmanlayarak oluşturdukları, uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerle işletmelerin yanında olacaklarını, her ölçekten işletmenin teknoloji ortağı olarak dijitalleşme adımlarında onlarla beraber yürümeyi sürdüreceklerini söyledi.

"Bizi bir ölçüde memnun eden kimya dalındaki şirketlerimiz oldu"

Akkök Holding CEO'su Ahmet Dördüncü de Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde yaptığı konuşmada, geçen senenin uygun şartlarla geçeceği planı ile 2020'ye girdiklerini, salgının herkesi çok hazırlıksız yakaladığını belirtti.

Dördüncü, faklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerine işaret ederek, kiraların TL'ye dönmesi başta olmak üzere AVM sektöründe yaşanan sıkıntılara değindi. Dördüncü, AVM sektörünün salgından çok kötü etkilendiğini söyledi.

Enerji sektöründe 2020 talebinin 2019'dan farklı olmadığını belirten Dördüncü, şöyle devam etti:

"Gerek faaliyet karlılığı gerekse ciro açısından çok fazla sıkıntımız olmadı ama temelinde rahatsız eden bilanço sıkıntıları... Orada da kredilerimiz yabancı para ile, gelirlerimiz TL ile... TL'nin değer kaybetmesi bilançolarımızı çok olumsuz etkiliyor. Enerji şirketlerinde ciddi şekilde zarar ediyoruz.

Dağıtım tarafına gelince, pandemiden dolayı tahsilat sorunu ortaya çıkmaya başladı. Orada da işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Bu üç sektörün içinde bizi bir ölçüde memnun eden kimya dalındaki şirketlerimiz oldu. Gayrimenkul sektöründe işler kötüydü, hala kötü... Enerjide bu senenin nasıl olacağına bakacağız. Kimya sektörü ise iyi. Ocak ayında da iyi başladık."

"6 bin kişi ile girdik, bu işten 6 bin kişi ile çıkacağız"

Ahmet Dördüncü, salgın sürecinde önceliklerinin çalışan sağlığı ve onlara istihdam garantisi vermek olduğunu vurgulayarak, "Bu yasaklar kalksa bile en önemli önceliklerimiz bunlar olacak. 6 bin kişi ile girdik, bu işten 6 bin kişi ile çıkacağız." dedi.

2021 yılının nasıl geçeceğinin birçok şeye bağlı olduğunu ifade eden Dördüncü, hayatın, salgının etkisinin ne zaman geçeceğine ve özellikle bazı sektörlerde canlanmanın ne zaman yaşanacağına endeksli olduğunu söyledi.

"Şirket satın almalarda yurt içi ve dışında birtakım hedeflerimiz var"

Salgının dünyadaki tedarik zincirine etkisine değinen Dördüncü, devamla şunları kaydetti:

"Türkiye, lojistik avantajlarından dolayı tedarik zincirinde şu an çok daha avantajlı. Şu aralar lojistik çok önemli hale geldi. Akkök olarak 2020 senesini yaklaşık 16 milyar TL ciro kapattık. Stratejik olarak kimya sektöründe büyümeyi hedefliyoruz. Çünkü kimya sektörü, Türkiye'nin dış ticaret dengesine bakıldığında, enerjiden sonra en büyük açığın olduğu sektör. Dolayısıyla orada çok önemli fırsatlar var.

Ak-Kim şirketimizde son 1-2 sene içinde yaklaşık 200 küsur milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırım inorganik, yani şirket satın almaları... Şirket satın almalarda yurt içi ve yurt dışında birtakım hedeflerimiz var. Geleceğe baktığımızda hedefimiz, mevcut handikaplar içinde kimya sektöründe ve ihracat ağırlıklı büyümek... Burada çok büyük şanslar görüyoruz."

"2021'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde daha canlanmış bir ekonomi göreceğiz"

Akkök Holding CEO'su Dördüncü, 2021 yılında beklenen toparlanmanın takvimine yönelik değerlendirmede bulunurken, toparlanmanın, dünya ekonomisindeki güven müessesesinin oluşmasına bağlı olduğunu söyledi.

Dördüncü, "Bunun ne zaman olacağı; pandeminin ne kadar zaman içinde tekrar sağlıklı ortama dönüşebileceği ile, yani bu evrilme ile alakalı... Aşılama, aşılamanın dünyada hangi süratle gideceği, toplum bağışıklığının ne zaman kazanılacağı gibi konular önemli." dedi.

2021'de de temkinli olmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Dördüncü, her halükarda 2020'ye göre daha iyi bir yıl olacağını söyledi. Bu iyileşmenin de daha çok yaz aylarında, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için olacağını aktaran Dördüncü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birinci çeyreğin neredeyse yarısına geldik. Önemli sektörlerde hem Türkiye'de hem dünyada önemli sıkıntılar olduğunun farkındayız. Bunların bir şekilde daha normal bir hale geliyor olması senenin yarısını bulacak. Ondan sonra 2021'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde daha canlanmış bir ekonomiyi görüyor olacağız. Gelişmiş ekonomiler bu sıkıntıları izole etmek için ciddi para bastılar, şu an piyasada ciddi bir para var. Bunun Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz ama bu biraz zaman alacak. Bu anlamda bir güven ortamının olması gerek. Bu durum yapacağımız reformlarla da alakalı. Dolayısıyla birinci yarı yine çok fazla kötü geçmez ama ikinci yarı çok daha iyi bir sene olacak. Türkiye'nin potansiyeline çok inanıyorum. Bu potansiyel muhakkak bir şekilde devreye girecek."

"Bundan sonrası için yoğunlaştırılmış dijital dönüşümden bahsediliyor"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise 2020 yılında Vodafone Business'ın sunduğu çözümler ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şahin, 2020'nin herkes için farklı bir yıl olduğunu ifade ederek, "Şu an uzmanlar, bundan sonrası için yoğunlaştırılmış dijital dönüşümden bahsediyor. Bu, tamamen konsantre şekilde dijital dönüşüme odaklanmak demek. Biz de teknoloji şirketi olarak, küresel uzmanlığımızı yerel deneyimimizle birleştirerek işletmelerin öne çıkan ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Salgın ile birlikte işletmelerin neye ihtiyacı olduğunu araştırdık. Bununla birlikte tespit ettiğimiz hızlı ticari yenilenme, sağlık ve güvenlik, karma-hibrit çalışma modeli, verimlilik ve otomasyon ile dijital uzmanlık ihtiyaçlarına odaklandık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu