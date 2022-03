Son dakika haber... CarrefourSA'nın müşterisi için yaptığı yatırımlara 5 büyük ödül

Carrefoursa, e-ticaret ve müşteri deneyimi alanlarında yaptığı yatırımların karşılığını 5 ayrı ödülle aldı.

Carrefoursa'dan yapılan açıklamaya göre şirket, dünyanın prestijli organizasyonlarından aldığı ödüllere "Stevies for Sales and Customer Service" programıyla yenilerini ekledi.

Bu çerçevede, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki Carrefoursa, müşteri deneyimi ekibinin 2021 yılında başlattığı ve "Müşterinin Sesi (Voice of Customer)" çatısı altında yürüttüğü projelerini 5 ödülle taçlandırdı.

"E-Ticaret Müşteri Hizmetleri (E-Commerce Customer Service Award)" kategorisinde tüm dünyadan başvuran tüm kurumlardan daha yüksek puan alarak Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Şirket, "Yılın Müşteri Hizmetleri Takımı (Customer Service Team of the Year)" ve "En İyi Müşteri İçgörüsü Kullanımı (Best Use of Customer Insight)" dalında Gümüş, "En İyi Müşteri Memnuniyeti Stratejisi (Best Customer Satisfaction Strategy)" ve "Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı (Customer Service Department of the Year)" dallarında Bronz ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, dünyanın prestijli organizasyonlarından alınan ödüllere 5 yeni ödül eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası alanda böylesine prestijli ödüllere layık görülmesi bizim için çok değerli. Uzun yıllardır e-ticaret alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Müşterinin Sesi (Voice of Customer) çatısında pek çok proje yürüttük.

Aldığımız ödüller, bu alanda yaptığımız yatırımların ne kadar doğru, şirket içinde yürüttüğümüz projelerin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Tüm çalışanlarımızın müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çabaları, müşteri deneyimini yaşatmanın sadece Müşteri Deneyimi ekibinin işi olmadığını gösterdi. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de müşterimiz için çalışmaya ve güzel projeler yapmaya devam edeceğiz."

CarrefourSA, Online Market üzerinden 50 bin çeşidi aşkın ürünü müşterilerine ulaştırıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, CarrefourSA e-ticaret ve CRM alanlarında dijital dönüşüme odaklanarak müşterilerine hemen her platformdan kesintisiz hizmet ve sunulan tüm hizmetlerin kalitesinin sürdürülebilirliği için organizasyonda dönüşüme gidildi.

CarrefourSA, dijital yatırımlarla birlikte Online Market üzerinden 50 bin çeşidi aşkın ürünü müşterilerine ulaştırıyor.

CarrefourSA Online Market'in yaklaşık 8 milyon aylık ziyaretçi trafiği bulunurken, ayda 200 bine yakın mobil uygulama indiriliyor ve her iki platformdan da ayda 400 bini aşkın sipariş alıp teslim ediyor.

CarrefourSA Online Market üzerinden sunulan hizmetlerin yanı sıra dijitalleşme çerçevesinde temassız ödeme sistemlerine, kasalarda tek sıra uygulamalarına, görüntü işleme teknolojilerine odaklanıyor.