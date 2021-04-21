Son dakika haber | Çad'da Askeri Geçiş Konseyi bazı kısıtlamaları kaldırdı
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Son dakika haber | Çad'da Askeri Geçiş Konseyi bazı kısıtlamaları kaldırdı

Son dakika haber | Çad'da Askeri Geçiş Konseyi bazı kısıtlamaları kaldırdı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Çad'da Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun cephe hattında hayatını kaybetmesi sonrası kurulan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) bazı kısıtlamaları kaldırdı.

Çad'da Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun cephe hattında hayatını kaybetmesi sonrası kurulan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) bazı kısıtlamaları kaldırdı.

Konseyden yapılan açıklamada, daha önce kapatılan kara ve hava sınırlarının yeniden açıldığı, tüm özel ve kamu hizmetlerinin verilmeye devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının 18.00-08.00 saatlerini kapsayacak şekilde güncellendiği kaydedildi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby başkanlığındaki Askeri Geçiş Konseyi 20 Nisan'da ülkenin yönetimini devralmıştı.

Görev süresinin 18 ay olduğunu açıklayan Konsey, parlamento ve hükümeti feshetmiş, geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Ülkede 14 günlük yas ilan edilirken, hava ve kara sınırları ikinci emre kadar kapatılmış, 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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