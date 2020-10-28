Son dakika haber! Büyükçekmece'de yıkılan binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
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Son dakika haber! Büyükçekmece'de yıkılan binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

28.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:59
Son dakika haber! Büyükçekmece'de yıkılan binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanılan binada bir işçi çatı katından asansör boşluğuna düştü.

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanılan binada bir işçi çatı katından asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan yıkımı yapılan 4 katlı binada meydana geldi. Çatı katında kartonpiyerlerin söküm işlemini yapan, henüz ismi öğrenilemeyen işçi dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İşçinin bağrışlarını duyan arkadaşları hemen durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçiyi düştüğü yerden sedyeye koyarak ambulansa taşıdı. Vücudunda kırıklar olduğu anlaşılan işçi Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yaşanan iş kazası hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın çevresinde hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olması dikkatlerden kaçmadı. Binanın etrafına şerit çekilmediği ve sokaklarda binadan sökülen parçaların olduğu görüldü.

- İstanbul
Son dakika haber! Büyükçekmece'de yıkılan binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
Son dakika haber! Büyükçekmece'de yıkılan binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
Son dakika haber! Büyükçekmece'de yıkılan binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
Son dakika haber! Büyükçekmece'de yıkılan binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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