Son dakika haber: Bursa'da 2 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Bursa'da 2 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Bursa'nın İznik ilçesinde aynı yolda meydana gelen iki farklı kazada iki sürücüde hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Bursa'da 2 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
28.08.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:47

Bursa'nın İznik ilçesinde aynı yolda meydana gelen iki farklı kazada iki sürücüde hayatını kaybetti.

İznik Yenişehir yolu Derbent mevki üzerinde meydans gelen kazada iddiaya göre, Ukrayna Uyruklu Mykola Lavrinenko'nun kullandığı üzüm yüklü ukrayna plakalı tır bariyerleri yarıp uçuruma uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Sürücü tam 2 saatlik çalışma sonrası parçalanan tırdan kurtarıldı. Ağır yaralanan 55 yaşında ki tır şöförü bugün hastanede hayatını kaybetti.

100 metre ileride bir kaza daha meydana geldi

Kazanın yaşandığı aynı bölgenin 100 metre ilerisinde feci bir kaza daha meydana geldi. İddiaya göre,Yenişehir'e gitmekte olan Necati alkış'ın kullandığı 16 HM 103 plakalı otomobil önünde bulunan Felemez Çiçek'in kullandığı tomruk yüklü 16 AFV 289 plakalı kamyona çarptı. Olay yerinde otomobil sürücüsü necati alkış (55) feci şekilde yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - BURSA

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Kaynak: İHA

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