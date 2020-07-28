Son dakika haber: Burdur jandarmadan kaçak kazı operasyonu
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Son dakika haber: Burdur jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Son dakika haberine göre Burdur'un Bucak ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, 11 adet kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Son dakika haber: Burdur jandarmadan kaçak kazı operasyonu
28.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:43

Burdur'un Bucak ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, 11 adet kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bucak ilçesi Ürkütlü köyünde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapılacağı duyumu alınca harekete geçti. Bugün gece saat 03.00 sıralarında arkeoloji sit alanı mevkiinde yapılan operasyonda, şüpheliler İ.K. ve T.K. 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 2 kazma, 2 kürek 1 balyoz, 1 adet manila, 1 adet çekiç ve 11 adet kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı. - BURDUR

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Kaynak: İHA

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