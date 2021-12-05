Son dakika haber! Brüksel'de 8 binden fazla kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Brüksel'de 8 binden fazla kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanan kalabalık grup, Avrupa Birliği kurumlarının yakınındaki Cinquantenaire Parkı'na doğru yürüdü.

"Sağlık krizinin yönetilmesinde demokratik yöntem" için yürüdüklerini belirten göstericiler, Güvenli Kovid Belgesinin temel haklara aykırı olduğunu savundu.

İtfaiye çalışanları ve hemşirelerin de katıldığı gösteride polisle arbede yaşandı.

Polis, teneke, maytap ve havai fişeklerle saldıran bir gruba karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

21 Kasım'da da 35 bin civarı kişinin katıldığı protesto da 3 polis, 1 gösterici yaralanmıştı.

Tedbirler sıkılaştırılmıştı

Belçika'da hükümet artan vaka sayısı üzerine 17 Kasım'dan itibaren dereceli olarak tedbirleri sıkılaştırmıştı.

Maske zorunluluğu geri getirilmiş, haftanın 4 günü evden çalışılması, kafe ve restoranların saat 23.00'te kapatılması, gece kulüpleri ve diskoların kapanması, özel partilerin yasaklanması, spor müsabakalarına seyirci alınmaması kararlaştırılmıştı. Üçüncü doz aşıların uygulanması için de hızla harekete geçileceği belirtilmişti.

Ayrıca okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokulların, Noel tatilinden bir hafta önce, 20 Aralık'ta kapanmasına, ortaokulların ise hibrit düzene geçmesine karar verilmişti.

200'den fazla kişiyi bir araya getiren etkinlikler yasaklanırken bu sayının altındaki organizasyonlarda Güvenli Kovid Belgesi ve maske takılması şart koşulmuştu.

Protestocuların hedefindeki söz konusu belge, kişilerin aşılarının tam olduğunu, son 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç aldıklarını ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.

Belçika'da salgının seyri

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün 3 Aralık'ta yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, 17 bin 862 vaka görüldü. Günlük ortalama can kaybı yüzde 44, hastaneye yatırılanların sayısı 317,9 olarak kaydedildi.

11 milyon 400 bin nüfuslu Belçika'da yetişkinlerin yüzde 75'inden fazlası tam aşılanmış durumda. Can kayıpları bu nedenle geçen yıla oranla daha az seyrediyor.

Ülkede 22 Kasım'da 25 bin 365 kişinin testi pozitif çıkmış ve bu, salgının başından bu yana Belçika'da görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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