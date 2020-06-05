Son dakika haber... Beyaz Saray çevresinde protestoların şiddeti azaldı Bir son dakika haberine göre Beyaz Saray çevresinde protestoların şiddeti azaldı ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan protestolar başkent Washington'da şiddetini azalttı.

Beyaz Saray çevresinde protestoların şiddeti azaldı WASHINGTON - ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan protestolar başkent Washington'da şiddetini azalttı. ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan başkent Washington'daki protestolarda tansiyon düştü. Yaşanan şiddet olaylarına karşı Ulusal Muhafız askerleri, DC polisi, Gizli Servis ve narkotik polisi görev yapıyor. Kaynak: İHA