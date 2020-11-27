BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

27.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:36

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İbirler Mahallesi mevkisindeki turşu fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 6 itfaiye, 4 su tankeri yaklaşık iki saat boyunca yangına müdahale etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar

Ekiplerin müdahalesi sonucu çoğunlukla boş plastik kovaların yandığı üretim alanının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildiği için herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikanın ilçenin tek fabrikası olduğunu söyledi.

Yavaş, "Allah bir daha böyle bela kaza vermesin. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İlçe Orman Teşkilatı ve Sındırgı Belediye personeliyle müdahale edildi. Ortamın plastik malzeme olması sebebiyle yanıcı madde fazlalığı nedeniyle fabrikayı kül etmesine sebep oldu. Fabrika sahibine ve ilçemize geçmiş olsun." dedi.

BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

İlgili Haberler

Balıkesir'de turşu fabrikasında yangın
Balıkesir'de turşu fabrikasında yangın
Son dakika haber: Fabrika yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber: Fabrika yangını kontrol altına alındı
Çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfi Elvan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel İrem Derici Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Kasım Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BALIKESİR - Turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 17:02:58. #1.15#
title