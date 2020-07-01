Son dakika haber! Bakan Soylu, Van Gölü'ndeki arama çalışmasını inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Bakan Soylu, Van Gölü'ndeki arama çalışmasını inceledi

Son dakika gelişmesine göre Van Gölü'nde içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen batık tekneyi arama çalışmalarını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Medeni Akbaş'la birlikte 11 kişinin gözaltında olduğunu ve ilgili köyün muhtarının da açığa alındığını belirterek, "Teknenin içerisinde 55-60 civarında...

Son dakika haber! Bakan Soylu, Van Gölü'ndeki arama çalışmasını inceledi
01.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:01

Van Gölü'nde içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen batık tekneyi arama çalışmalarını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Medeni Akbaş'la birlikte 11 kişinin gözaltında olduğunu ve ilgili köyün muhtarının da açığa alındığını belirterek, "Teknenin içerisinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı" dedi.

Van Gölü'nde kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen batık tekneyi arama çalışmalarını yerinde incelemek üzere Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanında Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Havaalanında ilgili kişilerden brifing alan Bakan Soylu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "28 Haziran 2020 günü saat 18.00 itibariyle bir muhtarımızın ihbarı neticesinde Van Gölü'nde bir teknenin battığı konusunda bir haber aldık. Medeni Akbaş ve Servet Akbaş yönetimindeki bu teknede göçmenler olduğu konusunda bir ihbar geldi. Bunun üzerine arama tarama çalışmaları hem havadan hem de göl yüzeyinde hemen başlatıldı. 28 Haziran akşamı saat 23.00'de bahsedilen isimlerden Medeni Akbaş ailesini arayarak kendisinin yüzerek kurtulduğu ve bir çiftlikte bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine emniyet güçlerimiz ve jandarmamız telefon izlemek suretiyle hangi çiftlikte bulunduğunu bularak gözaltına aldılar. Ardından Medeni Akbaş'ın çelişkili ifadeleri söz konusudur. Bu ifadeleri tekrarlamaları devam etti. Gerek bulundukları köylerle yapılan mülakatlar gerek muhtarla yapılan ve gerekse kendisiyle yapılan mülakatlarda teknenin içerisinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. Ben de hemen Cumhurbaşkanımıza bu bilgiyi arz ettim. Gerek valimiz, gerek jandarma komutanımız ve emniyet müdürümüz, burada ilgili kurtarma ekiplerimiz, AFAD, UMKE ve bunun için yetiştirilmiş JAK timleri, 2 bot timi ve havadan olmak üzere bütün arama kurtarma çalışmaları başlatıldı" dedi.

GÖLDEN ÇIKARILAN CESET SAYISI 6 OLDU

Dün itibariyle 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatan Bakan Soylu, "Bu sabah bu sayı 6 oldu. Burada SONAR cihazıyla bir arama taramaya girildi. SONAR cihazı derinlik tespit açısında yeterli olmadı. Yine Ankara'da 29 Haziran günü timlerimizle birlikte ROW cihazı getirildi. İlgili teknenin 110-120 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Tabi yeri henüz tespit edilmiş değil, sadece battığı bölgenin o derinlikte olduğu konusunda bir değerlendirmesi var ilgili ekiplerimizin. Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla irtibata geçildi. Çünkü bir iç gönde ilk kez böyle bir batık arama çalışması yapılacak. Tabi temennimiz sayının bu kadar yüksek olmamasıdır. Bu çelişkili ifadeler üzerine tahminle arama tarama çalışmalarını başlattık" diye konuştu.

"MEDENİ AKBAŞ'LA BİRLİKTE 11 KİŞİ GÖZALTINDA"

Medeni Akbaş'la birlikte 11 kişinin gözaltına alındığı ve ilgili köyün muhtarının da açığa alındığını dile getiren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Çünkü 27 Haziran saat 22.00 itibariyle kayıp bilgisi söz konusu, bize yaklaşık 18 saat sonra bildiriliyor. Burada şunu ifade etmek lazım, ciddi bir göç baskısıyla karşı karşıyayız. 2017'de 175 bin, 2018'de 268 bin, geçen sene de 454 bin kaçak göçmen yakaladık. Salgın olmasına rağmen Afganistan, Pakistan, İran ve Afrika'dan toplam sadece Van iline bu yıl 20 bin göçmen baskısı oldu. Salgın var. Toplam 21 bin civarında göçmen baskısı, bunun 16 bini sınırdan bir şekilde engellenerek alınmadı, geri kalan 4 bin 500'ü de güvenlik güçlerimizce yakalandı."

"TÜRKİYE BÜTÜN MERHAMETİYLE BU MESELEYE EL UZATMAKTADIR"

Türkiye'nin bütün merhametiyle göçmen kaçakçılığı meselesine el uzattığını söyleyen Bakan Soylu, "Dünyanın özellikle Afganistan, Suriye, Irak ve bu bölgelere olan duyarsızlığı, gelişmiş ülkelerin çifte standartlığı ve tutumu maalesef bu ülkelerdeki göç hareketliliğini, özellikle vekalet savaşlarına vermiş oldukları destek, oradaki yoksunluklara gözlerini kapatmaları, bizim sınırımızda 2011 yılından beri Suriye iç savaşına olan insanlık dışı bakışları bu sonucu doğuruyor. Ölenlerin içerisinde kadın ve çocuk var mı, elbette ki arama kurtarma çalışmaları sonunda bakacağız. Ama çocukların, kadınların ve yaşlıların hayatını kaybetmesini kendine dert edinmeyen bir batı ve dünya ile karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra Türkiye bütün merhametiyle bu meseleye el uzatmaktadır. Hem göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmektedir, bunu bitirmeye çalışmaktadır, hem de uzanabildiği kadar Afrika'nın uçsuz bucaksız noktalarından Suriye'ye kadar her noktaya elini uzatmakta ve merhametini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda dünyanın bütün ülkeleriyle de bu haksızlıklara son verilmesi için gerek diplomatik gerekse de uluslararası ilişkilerde buna el atmaya çalışmaktadır. Ama batının bu noktaya karşı hem acımasızlığı hem çifte standartlığı hem insanlık dışı bakışı, maalesef batının bir karakteri olarak 21. Yüzyıl'da ortaya çıkmıştır. Allah onlara akıl fikir versin. Allah onlara merhamet, insanlık, vicdan nasip etsin. Her şeyi para ve maddiyat olarak gören ve kendi yönetim katlarının devamı olarak gören bir anlayışla karşı karşıyalar. Burada karşı karşıya kaldığımız konuda arkadaşlarımız bu çalışmaları yapacaklar. Biz de olay mahalline gideceğiz. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dün gece buraya geleceğimizi Cumhurbaşkanımıza arz ettik, kendisinin talimatları oldu. Bu talimatlar çerçevesinde arkadaşlarımızla ilk değerlendirmelerimizi yaptım. Burada ne kadar karmaşık bilgiler verilmiş olsa da durumu netleştirme hususunda elimizdeki bütün imkanları arama kurtarma açısında seferber edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Tekrar geçmiş olsun, insanlığın başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı Haber
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler Haber
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Haber
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Donald Trump Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Sibel Can Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Okan Buruk Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Bakan Survivor Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bakan Soylu, Van Gölü'ndeki arama çalışmasını inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 11:01:35. #1.15#
title