Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Özkacar'a tebrik telefonu Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekibi Altay'dan Fransa'nın Olympique Lyon takımına transfer olan Cenk Özkacar'ı telefonla arayarak kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekibi Altay'dan Fransa'nın Olympique Lyon takımına transfer olan Cenk Özkacar'ı telefonla arayarak kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cenk Özkacar'a güveninin tam olduğunu ve büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Kasapoğlu, ayrıca 19 yaşındaki futbolcu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Altay Spor Kulübünden Fransa Ligi ekibi Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar'ı yürekten kutlarım. Genç yaşta kariyerinde hızla ilerleyerek yurt dışına transfer olan kardeşime başarılar diliyorum. Bizler her zaman destekçin olacağız. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA