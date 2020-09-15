Son dakika haber | Aynı gece 2 iş yerini soyan kameradaki şüpheliler tutuklandı
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Son dakika haber | Aynı gece 2 iş yerini soyan kameradaki şüpheliler tutuklandı

Son dakika haberlerine göre BURSA'da H.K. (12) ile Y.K. (17), aynı gece 2 iş yerini soydu.

Son dakika haber | Aynı gece 2 iş yerini soyan kameradaki şüpheliler tutuklandı
15.09.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:45

BURSA'da H.K. (12) ile Y.K. (17), aynı gece 2 iş yerini soydu. Daha önce de M.A. (22) isimli arkadaşlarıyla hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hırsızlık olayları, geçen pazar gecesi Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yaşandı. H.K. ve Y.K. ilk olarak Yıldırım ilçesindeki bir markete girip, kasadaki 700 lirayı aldı. Ardından da Osmangazi ilçesindeki bir tekel bayisine girerek 10 bin lira değerinde sigara ve içki çalıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerlerinin soyulduğunu fark eden sahipleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, hırsızların kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.K. ve H.K. olduğunu saptadı. Şüphelilerin bir hafta önce de M.A. ile birlikte Yıldırım ilçesindeki bir butikten para, Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinden de 1 laptop ve 1 kol saati çaldıkları tespit edildi. Polis, Y.K. ve H.K.'yi Yıldırım ilçesinde, M.A.'yı da Osmangazi ilçesindeki evine giderken yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık olayları iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşı küçük şüphelilerin markete girmek için dondurma dolabının üzerine çıktıkları ve alkol ile sigaraları çalma anları yer alıyor.


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Kaynak: DHA

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