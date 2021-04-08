Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin devriye minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin devriye minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Niğde-Ankara Otoyolu Alayhan gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derinkuyu gişelerden otobana giriş yaparak Niğde istikametinden Ankara istikametine seyreden Nazmi Ertaş idaresindeki 50 ZA 911 plakalı Nissan marka kamyonet, otoyol Derinkuyu gişelerden Alayhan gişeler istikametine seyreden Nadir Yüksel yönetimindeki 06 BGG 191 plakalı Renault marka minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan devriye aracı takla atarak şarampole düştü. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve otoyol trafik polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri devriye aracı sürücüsü Nadir Yüksel'in olay yerindeki öldüğünü belirledi. Yaralı alkollü sürücü Nazmi E. ise ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisi sonucu sürücünün 161 promil alkollü olduğu tespit edilirken, yapılan tedavisinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik devriye minibüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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