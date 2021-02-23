Son dakika haber | AK PARTİLİ ZENGİN'E HAKARET İDDİASINA BİR GÖZALTI
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Son dakika haber | AK PARTİLİ ZENGİN'E HAKARET İDDİASINA BİR GÖZALTI

23.02.2021 01:38 | Son Güncelleme: 23.02.2021 01:42
Son dakika haber | AK PARTİLİ ZENGİN'E HAKARET İDDİASINA BİR GÖZALTI

Son dakika haberi... Haber: Ali TİNBEK / İSTANBUL DHAAK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla Mert Y. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Ali TİNBEK/ İSTANBUL DHA

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla Mert Y. adlı şüpheli gözaltına alındı.  Şüpheli Mert Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?' şeklinde paylaşım yapıldığı, konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu 'mert_yasar' rumuzlu Twitter hesabının Mert Y. isimli şahsın kullanımında olduğu tespit edilmiş olup, şahıs Eyüpsultan'da  ikametinde arama yapılarak yakalanmış şahıs gözaltına alınmıştır" 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali TİNBEK

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